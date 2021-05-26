Подследственного вице-губернатора по строительству Романа Годунина не отстранили от должности. Он продолжает работать в Белом доме. Об этом сообщил на брифинге директор департамента

Подследственного вице-губернатора по строительству Романа Годунина не отстранили от должности. Он продолжает работать в Белом доме. Об этом сообщил на брифинге директор департамента безопасности Вадим Горожанинов. Как стало известно, еще 26 апреля 2021 года это подразделение обладминистрации начало проводить внутреннюю проверку в отношении заместителя Сипягина – Романа Годунина. Проверка еще продолжается и завершится в июне.