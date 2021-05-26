ВТБ Капитал в составе группы инвесторов 25 мая 2021 года вошел в капитал ведущего российского онлайн-кинотеатра IVI. Инвестбанк возглавил инвестиционный раунд в $250 миллионов долларов, в ..

ВТБ Капитал в составе группы инвесторов 25 мая 2021 года вошел в капитал ведущего российского онлайн-кинотеатра IVI. Инвестбанк возглавил инвестиционный раунд в $250 миллионов долларов, в результате чего стал одним из крупнейших акционеров компании. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее расширение контентного предложения и производство собственного контента, а также развитие передовой технологической платформы IVI и маркетинг.Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ:«Наша страна имеет самую большую базу интернет-пользователей в Европе, в связи с чем цифровая трансформация и переход бизнеса в онлайн создают огромные возможности для динамичных компаний – «национальных чемпионов» из сферы цифровых услуг. Данная сделка – очередной важный шаг в развитии «открытой» экосистемы, формирующейся естественным путем через создание стратегических партнерств группы ВТБ с другими компаниями – лидерами в своих сегментах рынка».Олег Туманов, генеральный директор и основатель IVI:«Медийная индустрия находится в фазе радикальной трансформации. IVI продолжает укреплять свое лидерство в видео-стриминге и фокусироваться на создании лучшего предложения для русскоговорящей аудитории. Средства этого раунда пойдут на расширение контентного предложения, создание широкой базы для производства собственного контента и привлечения талантов. Мы формируем условия для того, чтобы производители контента могли реализовывать свои лучшие творческие идеи в создании увлекательных и актуальных историй для наших пользователей. Мы также продолжим фокусироваться на развитии нашего сервиса и пользовательского опыта».Группа новых инвесторов во главе с ВТБ включает также Invest AG и Millhouse. Среди текущих акционеров в новом раунде финансирования участвовали фонды Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и РФПИ c партнерами. Это крупнейшая за последние годы private equity сделка в высокотехнологическом секторе в России, которая демонстрирует высокий интерес инвесторов к быстро растущему рынку онлайн-видео с фокусом на высококачественном контенте, и подтверждает лидирующие позиции IVI в секторе.