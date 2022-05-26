По состоянию на 26 мая в медорганизациях региона действуют 78 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 26 мая в медорганизациях региона действуют 78 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,9 процента из них занято (67), свободно 11 коек.147498 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 160 человек.За период наблюдения в области отмечен 3461 летальный случай, за сутки – ни одного человека.Напомним, 43 новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки во Владимирской области, госпитализация потребовалась 12 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/