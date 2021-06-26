25 июня в 22-44 в Киржачском районе загорелся дачный дом в СНТ «Лесные дали». На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Сотрудники МЧС не дали огню ..

25 июня в 22-44 в Киржачском районе загорелся дачный дом в СНТ «Лесные дали».На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Сотрудники МЧС не дали огню охватить соседние строения и ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров.На пожаре пострадала женщина 1959 года рождения.На вызов выезжали 2 единицы техники, а также 7 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.