Бывший премьер-министр России Евгений Примаков отстаивал интересы страны и не боялся брать на себя ответственность. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Бывший премьер-министр России Евгений Примаков отстаивал интересы страны и не боялся брать на себя ответственность. Об этом в своем написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.«Уже шесть лет нет с нами Евгения Максимовича Примакова. Дипломата, политика, ученого. Человека с широкой душой и добрым сердцем", – отметил председатель ГД.Примаков становился словно скала, когда необходимо было защищать интересы России, сказал Володин. Он отметил, что в тяжелейшие годы новейшей истории нашей страны политик принимал сложные, но верные решения, не боялся брать на себя ответственность.Спикер Государственной Думы напомнил, что бывший глава правительства стоял у истоков создания Службы внешней разведки (СВР). В качестве руководителя внешнеполитического ведомства он последовательно отстаивал интересы страны и продвигал идею построения многополярного мирра, сказал Володин.В премьерском кресле Примаков сделал все, чтобы преодолеть последствия дефолта, защитить права людей на достойную жизнь, подчеркнул спикер. После правительства политик работал в Госдуме, напомнил Володин.«Человек, оставивший нам в наследие жизненные и профессиональные ориентиры, которым необходимо следовать. Светлая память Евгению Максимовичу», — заключил спикер.