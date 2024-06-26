В рамках федерального проекта «Диалоги на равных» глава Владимира Дмитрий Наумов провёл встречу с активными представителями городской молодёжи.

В рамках федерального проекта «Диалоги на равных» глава Владимира Дмитрий Наумов провёл встречу с активными представителями городской молодёжи. Об этом рассказала мэрии.В мероприятии приняли участие владимирские волонтёры, члены педагогических отрядов, а также представители других молодёжных объединений. Ребята спрашивали Дмитрия Наумова о распорядке его рабочего дня, мечтах и хобби. Также задавали вопросы о развитии города.«Дмитрий Наумов подчеркнул, что город должен быть удобным и комфортным для всех его жителей, и без мнения молодёжи в этом вопросе не обойтись», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.