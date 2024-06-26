Команда из Владимирской области стала чемпионом России по пулевой стрельбе Владимирские спортсмены...

Команда из Владимирской области стала чемпионом России по пулевой стрельбеВладимирские спортсмены Павел Дмитриев, Егор Пелевин и Александр Новиков стали чемпионами России в стрельбе из малокалиберной винтовки в упражнении МВ-180 – стрельба из положения лёжа.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Кроме того, Павел Дмитриев завоевал ещё и серебряную медаль Чемпионата России в личном зачёте в этом же упражнении с результатом 625,3 очка.В соревнованиях, которые стартовали в Московской области 20 июня, принимают участие 440 спортсменов из 44 регионов страны, среди них – победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Турнир продлится до 27 июня.Справочно:Во Владимирской области пулевой стрельбой занимаются более 1 500 человек. В трёх спортивных школах открыты отделения по пулевой стрельбе (ГБУ ВО «Комплексная спортивная школа», МБУ «Спортивная школа «Ока», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Судогодец»). Наши спортсмены – неоднократные победители первенств страны и всероссийских турниров, обладатели Кубка России.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области