«Ростелеком» продолжает расширять географию предоставления широкополосного доступа в интернет по технологии GPON («оптика в дом») во Владимирской области. Только за июнь специалисты

«Ростелеком» продолжает расширять географию предоставления широкополосного доступа в интернет по технологии GPON («оптика в дом») во Владимирской области. Только за июнь специалисты провайдера подключили к Сети более 1 150 домохозяйств, расположенных в частных секторах 11 населенных пунктов региона. Благодаря этому цифровые сервисы стали доступны трем с половиной тысячам жителей домов. Павел Шатохин, директор филиала ПАО