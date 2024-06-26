О новом сериале, который снимали во Владимире, рассказали в пресс-службе Ростелекома. Компании принадлежит российский онлайн-кинотеатр Wink, при поддержке которого проходили съемки.

О новом сериале, который снимали во Владимире, рассказали в пресс-службе Ростелекома. Компании принадлежит российский онлайн-кинотеатр Wink, при поддержке которого проходили съемки. Выяснилось, что «Дети Флоры» – это рабочее название. Сам сериал будет называться «Дети перемен». Напомним, его снимали во Владимире на прошлой неделе. Многие жители города видели вагончики съемочной группы, а некоторые даже поучаствовали в