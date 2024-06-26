Смертельное ДТП в центре Владимира: ранним утром погиб пассажир питбайка Фотографии появились в...

Смертельное ДТП в центре Владимира: ранним утром погиб пассажир питбайкаФотографии появились в сообществе Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир».ДТП произошло сегодня (26 июня) ранним утром (около 5 часов) на Студеной горе, у стадиона «Торпедо».Известно, что двое молодых людей катались на питбайке. Один из них погиб.«У Торпедо кто-то на питбайке докатался, накрывают. Второй живой… », - написали очевидцы произошедшего.Других подробностей к данному часу нет. Обстоятельства ДТП выясняются.Фото: https://vk.com/overhearauto33