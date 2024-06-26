В 2025 году за расторжение брака владимирцам придётся заплатить в 8 раз больше И касается это всей...

В 2025 году за расторжение брака владимирцам придётся заплатить в 8 раз большеИ касается это всей страны, не только нашего региона. Министерство финансов России собирается увеличить госпошлину за расторжение брака почти в восемь раз.Если раньше это стоило 650 рублей, то в ближайшем будущем сумма возрастёт до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на текст поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня.Теперь пошлину за расторжение брака увеличат в 8 раз. Правда, тут следует отметить, что вносимые изменения коснутся тех случаев, когда у супругов нет общих несовершеннолетних детей; пара разводится по обоюдному согласию; процесс происходит в судебном порядке.Это интересно!Также возрастёт и госпошлина за перемену имени: с 1600 рублей до 5000 рублей; за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата (в связи с утерей) — до 2000 рублей; за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством вырастет с 35 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.Поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений