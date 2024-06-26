Второй Конгресс национальных театров России и Первый летний фестиваль национальных театров России пройдет в Суздале с 27 по 29 июня. Жители и гости смогут посмотреть представления на

Второй Конгресс национальных театров России и Первый летний фестиваль национальных театров России пройдет в Суздале с 27 по 29 июня. Жители и гости смогут посмотреть представления на открытых площадках города. Мордовский национальный театр покажет спектакль «Традиции предков», также зрители увидят «Кровавый трон» Национального драматического театра им. Б. Басангова (Республика Калмыкия), «Раб дьявола» Чувашского академического драматического