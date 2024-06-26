В Суздале с 28 по 30 июня 2024 года состоятся Первый летний фестиваль национальных театров России и II Конгресс национальных театров.

В Суздале с 28 по 30 июня 2024 года состоятся Первый летний фестиваль национальных театров России и II Конгресс национальных театров. Об этом в своём рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Руководитель региона подчеркнул, что данные культурные мероприятия пройдут в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве с Александринским театром.«С 2025 по 2030 годы Дни Александринского театра во Владимирской области будут проходить регулярно. Жителей области ждут показы спектаклей, мастер-классы, лекции, творческие встречи с режиссёрами и актёрами театра», - написал Александр Авдеев.