На первенстве России по лёгкой атлетике, которое проходило в Краснодаре, наши земляки завоевали 4 награды.

На первенстве России по лёгкой атлетике, которое проходило в Краснодаре, наши земляки завоевали 4 награды. Об этом рассказала правительства Владимирской области.В состязаниях приняли участие сборные 65 субъектов РФ. В командном зачёте представители 33-го региона вошли в пятёрку лучших.Так, Софья Байкова выиграла золото в семиборье. Дина Мельникова завоевала серебряную медаль в метании молота. А Анастасия Головкина взяла бронзу в метании копья.«Эстафетная команда в составе Младовой Ангелины, Бахиревой Вероники, Байковой Софьи и Туркиной Полины показала третий результат», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.