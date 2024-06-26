Владимирские школьники могут принять участие во Всероссийском песенном флешмобе Спой о родной...

Владимирские школьники могут принять участие во Всероссийском песенном флешмобеСпой о родной стране. Школьников Владимирской области приглашают принять участие во Всероссийском творческом флешмобе.Конкурс проходит в рамках культурно-образовательного проекта и называется "Песни о родной стране".Чтобы присоединиться к акции, необходимо записать видеоролик с исполнением композиции о России и опубликовать его в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ" с ссылкой на Яндекс диск.По итогам, жюри выберет 50 работ-победителей.