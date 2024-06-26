Владимирский фотограф поймал в объектив чомгу с птенцами на спине Владимирский фотограф...

Владимирский фотограф "поймал" в объектив чомгу с птенцами на спинеВладимирский фотограф Владислав Тябин вновь удивил своих подписчиков кадрами дикой природы. На этот раз в его объектив попала красотка чомга. Да не одна.Это водоплавающая птица, размером с утку. На ее спине - птенцы. Именно так они предпочитают передвигаться, пока не окрепнут. Она даже ныряет под воду вместе с малышней.Чомгу, кстати, еще называют большой поганкой. Дело в том, что ее мясо неприятно и на вкус, и на запах. Потому популярностью у охотников она, к счастью, не пользуется.