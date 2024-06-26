Во Владимире директор коммерческой организации пытался дать взятку сотруднику полиции По версии...

Во Владимире директор коммерческой организации пытался дать взятку сотруднику полицииПо версии следствия, 21 июня 2024 года мужчина, желая удалить из ведомственной базы данных сведения о своем уголовном преследовании, обратился к сотруднику полиции с просьбой оказать содействие в изъятии указанной информации.Мужчина передал последнему в качестве взятки 100 тысяч рублей.«… Противоправные действия фигуранта пресечены следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по региону. По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу...» - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.В настоящее время следователем возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области