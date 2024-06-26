Во Владимирской области отменили налог на имущество для почтовых отделений Областные...

Во Владимирской области отменили налог на имущество для почтовых отделенийОбластные парламентарии отменили налог на имущество для почтовых отделений, утвердили рекомендации по итогам общественных слушаний по исполнению прошлогоднего бюджета и увеличили доходную часть. Подробности далее.Областной бюджет в плюсе на 3,5 миллиарда рублей. За счёт подоходного и налогов на прибыль. Таким образом статья "доходы" на текущий момент дошла до отметки в 101 миллиард. Скорректированная расходная часть теперь - 113 миллиардов.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Дефицит бюджета не увеличивается и по-прежнему составляет 15,7% от налоговых доходов областного бюджета. При этом дефицит бюджета означает, что мы перераспределяем через бюджетную систему заимствования, в основном, из федерального бюджета в форме инвестиционных бюджетных кредитов.85% дополнительных средств - 3 миллиарда рублей - будут направлены на социальную сферу. Остальное - на дорожные ремонты во Владимире, Муроме, Коврове и Суздале.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской области:- Что планируется профинансировать? В первую очередь, повышение заработных плат. Учитывая, что заработная плата во Владимирской области растёт, в среднем, надо повышать её бюджетникам, поэтому для учителей, для врачей, для сотрудников социальных учреждений, для работников культуры и спорта предусмотрено увеличение заработной платы этим уточнением бюджета.Еще один важный социальный пункт, имеющий отношение к расходной части - налоговые послабления для почтовых отделений. Их планируется полностью освободить от уплаты налога на имущество. Средства предлагается направить на ремонт зданий, в которых располагаются отделения. Особенно это актуально для сельской почты.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- К сожалению, на селе есть категория граждан, которые живут одни, и им очень важно, чтобы пенсия к ним приходила и, более того, не на банковскую карточку, а так, чтобы они могли получить эти деньги и далее расходовать их. Поэтому я считаю, что этот закон действительно, очень важный, очень социальный. Да, мы теряем в бюджете некоторую сумму, но я считаю, что это оправданно.Закон уже вступил в силу. В этом году планируется отремонтировать несколько отделений.Никита Тарбеев, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".