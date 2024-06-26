Как улучшить качество образования в школах Владимирской области? В «Кванториуме» проходит семинар среди педагогов и представителей власти. Они обсуждают новую методологию оценки качества

Как улучшить качество образования в школах Владимирской области? В «Кванториуме» проходит семинар среди педагогов и представителей власти. Они обсуждают новую методологию оценки качества учебных программ. Первый пилотный проект запущен в нашем регионе. По этому же принципу будет разработан новый индекс качества образования для всей России. Наталья Алтынникова, руководитель ФГБУ «Росаккредагентства» Когда мы формировали эту методологию