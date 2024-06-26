На 25 неделе (с 17 по 23 июня) на территории области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 12,4% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы с симптомами ОРВИ обратились 3 920 человек, из них 1 485 –

На 25 неделе (с 17 по 23 июня) на территории области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 12,4% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы с симптомами ОРВИ обратились 3 920 человек, из них 1 485 – во Владимире. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. А вот заболеваемость ковидом все также падает.