Правоохранители задержали 21-летнего ранее судимого жителя Владимира, который бежал по городу с цветами и тремя плюшевыми медведями.

Правоохранители задержали 21-летнего ранее судимого жителя Владимира, который бежал по городу с цветами и тремя плюшевыми медведями. Об этом рассказала УМВД России по региону.Выяснилось, что молодой человек проник в магазин на улице Батурина и похитил товар на сумму более 13 тыс. рублей. На допросе парень во всём сознался и поведал, что хотел подарить букеты и игрушки любимой девушке.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.