Ведущая шоу Дом-2 похвасталась приобретением. Ксения Бородина стала обладательницей еще одной квартиры в Москве.

Ведущая шоу "Дом-2" похвасталась приобретением. Ксения Бородина стала обладательницей ещеодной квартиры в Москве.Осматривать только купленные апартаменты знаменитостьприехала вместе с дочками – Марусей и Теоной. В новом жилье знаменитости естьнесколько комнат и камин. Окна квартиры Ксении Бородиной выходят на набережнуюМосквы-реки."Тея приехала смотреть свои новые хоромы", – сказала Бородина.Судя по соцсетям ведущей шоу "Дом-2" жилище находитсянедалеко от Воробьевых гор. Ксения похвасталась удачным расположением. Рядоместь все необходимое для комфортной жизни.На опубликованном знаменитостью видео ее дочь Теонаинтересуется, будет ли она жить в новой квартире. Бородина сказала девочке, чтопереезжать они не планируют. Лишь иногда семейство будет оставаться вапартаментах на ночь.Пока в квартире Бородиной нет даже мебели. "Тея необнаружила здесь ни кровати, ни телевизора и не поняла, как будет мультикиздесь смотреть", – сказала подписчикам ведущая проекта "Дом-2".Отметим, что , ее дети и муж Курбан Омаров живут в Московской области. В элитном поселке "Павловыозера" у теледивы особняк в три этажа. Общая площадь дома ведущей 216квадратных метров.Также звезда реалити-шоу является обладательницей ещенескольких апартаментов. Одна квартира, например, по документам принадлежитотпрыскам Ксении. Бородина специально оформила жилье на детей, поскольку незнает, как сложатся ее отношения с мужем в будущем.