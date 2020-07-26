Ведущая шоу Дом-2 похвасталась приобретением. Ксения Бородина стала обладательницей еще
одной квартиры в Москве.
Ведущая шоу "Дом-2" похвасталась приобретением. Ксения Бородина стала обладательницей еще
одной квартиры в Москве.
Осматривать только купленные апартаменты знаменитость
приехала вместе с дочками – Марусей и Теоной. В новом жилье знаменитости есть
несколько комнат и камин. Окна квартиры Ксении Бородиной выходят на набережную
Москвы-реки.
"Тея приехала смотреть свои новые хоромы", – сказала Бородина.
Судя по соцсетям ведущей шоу "Дом-2" жилище находится
недалеко от Воробьевых гор. Ксения похвасталась удачным расположением. Рядом
есть все необходимое для комфортной жизни.
На опубликованном знаменитостью видео ее дочь Теона
интересуется, будет ли она жить в новой квартире. Бородина сказала девочке, что
переезжать они не планируют. Лишь иногда семейство будет оставаться в
апартаментах на ночь.
Пока в квартире Бородиной нет даже мебели. "Тея не
обнаружила здесь ни кровати, ни телевизора и не поняла, как будет мультики
здесь смотреть", – сказала подписчикам ведущая проекта "Дом-2".
Отметим, что , ее дети и муж Курбан Омаров живут в Московской области. В элитном поселке "Павловы
озера" у теледивы особняк в три этажа. Общая площадь дома ведущей 216
квадратных метров.
Также звезда реалити-шоу является обладательницей еще
нескольких апартаментов. Одна квартира, например, по документам принадлежит
отпрыскам Ксении. Бородина специально оформила жилье на детей, поскольку не
знает, как сложатся ее отношения с мужем в будущем.