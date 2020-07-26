Выборы президента Белоруссии – 2020 выиграет кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, уверен политолог Иван Яковина. Эксперт объяснил, почему у Александра Лукашенко нет шансов стать главой государства в шестой раз.

Выборы президента Белоруссии – 2020 выиграет кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, уверен политолог Иван Яковина. Эксперт объяснил, почему у Александра Лукашенко нет шансов стать главой государства в шестой раз.Светлана Тихановская стала единственным популярным кандидатом от оппозиции, которую Центризбирком допустил до выборов. Ее поддержали сторонники банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – ЦИК под разными предлогами снял обоих с предвыборной гонки.Несмотря на то, что в выборах будут участвовать несколько политиков, уже сейчас многие называют Тихановскую единым кандидатом от оппозиции. По мнению Яковины, в недавнем домохозяйка, а ныне кандидат в президенты, она говорит те слова, которые белорусы хотят услышать. Лукашенко же вызывает у граждан все большее раздражение.Коалиция оппозиции во главе с Тихановской имеет реальные шансы победить главу государства на выборах, уверен политолог. Дни Лукашенко как политика сочтены, цитирует заявление Яковины Радио НВ.Эксперт спрогнозировал сценарий, по которому будет развиваться ситуация после голосования. Он уверен, что Лукашенко попытается сфальсифицировать выборы, но на этот раз оппозиция серьезно подготовится – проведет опросы на выходах с избирательных участков, а те, кто отдаст голос Тихановской, наденут специальные браслеты, чтобы было понятно, сколько граждан ее поддержали.Шансов сфальсифицировать выборы у Лукашенко нет, констатировал Яковина. "Я уверен, что через месяц в Беларуси будет новый хороший президент", – заключил политолог.Сложно представить ситуацию, когда обычную домохозяйку ставят перед фактом, что она должна стать кандидатом в президенты. При этом её инициативную группу подвергают провокациям и арестам, а мужа посадили в тюрьму. Но она продолжает что-то делать. Тихановская.— Анатоль Наўмовіч (@naumpag)Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Конкуренцию Александру Лукашенко составят четыре кандидата. В республике не прекращаются акции протеста в поддержку оппозиционных политиков.