Тема принадлежности Крыма не дает спокойно спать украинским политикам. Российский полуостров будоражит умы как действующего, так и бывшего руководства Украины.

Тема принадлежности Крыма не дает спокойно спать украинским политикам. Российский полуостров будоражит умы как действующего, так и бывшего руководства Украины.Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в "Фейсбук" опубликовал очередное красноречивое антироссийское высказывание. Политик призвал сделать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.Климкин напомнил, что декларации США, закрепляющей непризнание страной принадлежности Крыма России, исполняется два года. А накануне отмечалось 80 лет с момента подписания декларации Уэллеса, согласно которой Соединенные Штаты отказывались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Дипломат обратил внимание, что страны Прибалтики получили свое, несмотря на отсутствие каких-либо санкций.В связи с этим бывший глава украинского МИД призвал граждан не терять веру и "быть лучше России". Он отметил, что Украине нужно держаться "настоящих друзей", которые разделяют с ней общие идеи и ценности.Более радикальное решение проблемы приветствует бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов. Недавно от заявил, что готов встать в первые ряды штурмового батальона, если президент Украины примет решение о наступлении на полуостров. В ответ в Совете Федерации России выразили сомнение в адекватности украинского политика.