Настя Ивлеева подхватила коронавирусную инфекцию. Блогер рассказала о своем самочувствии.

Настя Ивлеева подхватила коронавирусную инфекцию. Блогер рассказала о своем самочувствии.Настя Ивлеева отметила, что первые симптомы коронавируса появились у ее супруга, рэпера Алексея Узенюка (Элджея). Несколько дней муж блогера пил обычные препараты, думая, что у него банальная простуда. Но на четвертый день молодой человек перестал чувствовать вкус еды. В тот момент у Насти появились насморк, слабость и головная боль.Телеведущая призналась, что их родители, с которыми они виделись в последнее время, сначала чувствовали себя хорошо. Но через несколько дней Настя узнала малоприятную новость: "Коронавирус уже у всей семьи!".Сейчас все находятся на карантине, сообщила Ивлеева. Самочувствие ни у кого не ухудшается. "Главное, чтобы у родителей не было осложнений", – подчеркнула знаменитость.В связи с этим Настя пообещала проводить больше времени в "Инстаграм", потому что у нее появилось много свободного времени.26 Июл 2020 в 5:54 PDTНапомним, недавно пользователи Сети раскритиковали Настю Ивлееву за то, как живет ее мама. Некоторые поклонники удивились, что , в том время как блогер покупает подарки возлюбленному за несколько миллионов рублей.