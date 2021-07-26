Стоимость биткоина выросла на 15%, впервые за полтора месяца приблизившись к $40 000. Цифровая валюта дорожает на фоне интереса к ней Amazon и позитивных комментариев Илона Маска и Джека Дорси.

Цена биткоина в понедельник впервые с середины июня приблизилась к отметке в $40 000, следует из данных Coindesk. На максимуме за последние 24 часа цифровая валюта торговалась по $39 544, прибавляя больше 15%. На момент публикации (9:00 мск) биткоин рос на 12,3% и стоил $38 580.Криптовалюта растет на фоне слухов о том, что ее в качестве платы за товары вскоре начнет принимать Amazon, пишет Bloomberg. Поводом для них стало появление на сайте ретейлера вакансии специалиста по блокчейну и цифровым валютам. Согласно объявлению, соискатель должен иметь опыт работы в криптосфере, а также с цифровыми валютами центральных банков. Специалисту предстоит определять видение и стратегию блокчейн-направления Amazon.Представитель Amazon заявил CNBC, что в компании верят, что будущее будет построено на новых технологиях, позволяющих осуществлять современные, быстрые и недорогие платежи, и надеются как можно скорее принести это будущее клиентам Amazon.О своем интересе к криптосфере ранее также заявил глава Twitter Джек Дорси. Он отметил, что биткоин станет неотъемлемой частью будущего сервиса микроблогов, и назвал его лучшим кандидатом на роль национальной валюты интернета.Незадолго до этого основатель Tesla Илон Маск допустил возобновление приема биткоинов за электромобили его автоконцерна. Для этого, по его словам, не менее половины криптовалюты должно добываться с использованием возобновляемых источников энергии.Спровоцировать рост цифровой монеты могло и другое обстоятельство. Согласно данным Bybt.com, в понедельник было ликвидировано более $700 млн из коротких позиций по биткоину. Это крупнейшая однодневная распродажа за последние три месяца, пишет Bloomberg.Масштабы скачка, вероятно, были обусловлены чрезмерно завышенными шортами, — отметил в разговоре с агентством глава Азиатско-Тихоокеанского отделения криптобиржи Luno в Сингапуре Виджай Айяр. При этом он добавил, что слухи об Amazon, вероятно, тоже сыграли свою роль.