Артистке Элиане Жиардини уже 68 лет.
Артистке Элиане Жиардини уже 68 лет.
Элиане Жиардини известна в России благодаря работе в сериале
"Клон". В бразильской теленовелле актриса играла золовку главной
героини – Лару Назиру. Персонаж Жиардини обладал невероятной харизмой и неуемной
энергией. Назира постоянно плела интриги и грезила об удачном замужестве. У
зрителей персонаж Элиане Жиардини вызывал противоречивые чувства – с одной
стороны ее не любили за склочность и коварство, с другой – жалели, понимая, что
героиня одинока и несчастна.
Актриса Элиане Жиардини родилась в Сан-Паулу 20 октября 1952
года. С ранних лет она грезила о сцене. В школьные годы Элиане оттачивала актерский
талант в любительских спектаклях. Получив аттестат, Жиардини поступила в
театральный вуз, который окончила с отличием.
В стенах альма-матер Элиане нашла вторую половинку. Звезда
сериала "Клон" вышла замуж за однокурсника Пауло Бетти. Артистка
родила избраннику двоих дочерей – Джулиану и Мариану. Став мамой, Жиардини приостановила карьеру и
сосредоточилась на семье.
Пока Элиане Жиардини растила детей и создавала уют в доме,
ее муж двигался по карьерной лестнице. Снявшись в нескольких телевизионных хитах, Пауло Бетти стал настоящей звездой. Позднее, когда 40-летняя Элиане решила
вернуться на экраны, известность супруга стала для нее помехой. Режиссеры
отказывались воспринимать ее как творческую единицу.
Ради карьеры Элиане Жиардини пришлось пойти на жертвы –
актриса развелась с мужем, с которым прожила 20 лет, и сосредоточилась на
актерстве. Вскоре знаменитости улыбнулась удача – она получила роль в сериале "Родиться
заново". Проект выстрелил, сделав Жиардини очень популярной. На волне
успеха актриса снялась в десятке теленовелл, среди которых был и
"Клон".
Элиане Жиардини 68 лет, между тем на пенсию она пока не
собирается. Артистка и сегодня востребована у режиссеров и продюсеров. 6 июня
2021 года звезда сериала "Клон" стала бабушкой. 41-летняя дочь артистки
Мариана родила сына, которого назвали Хоаким.
Напомним, в 2019-м семья звезды сериала "Клон"
пережила трагедию. У Элиане Жиардини умер маленький внук Антониу – первый ребенок
Марианы. У мальчика, который родился в 2017 году, был диагностирован рак
крови. Артистка и ее бывший муж Пауло Бетти сделали все возможное, чтобы спасти
малыша. К сожалению, болезнь не пощадила ребенка, который немного не дожил до
второго дня рождения.