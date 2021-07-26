Артистке Элиане Жиардини уже 68 лет.

Артистке Элиане Жиардини уже 68 лет.Элиане Жиардини известна в России благодаря работе в сериале"Клон". В бразильской теленовелле актриса играла золовку главнойгероини – Лару Назиру. Персонаж Жиардини обладал невероятной харизмой и неуемнойэнергией. Назира постоянно плела интриги и грезила об удачном замужестве. Узрителей персонаж Элиане Жиардини вызывал противоречивые чувства – с однойстороны ее не любили за склочность и коварство, с другой – жалели, понимая, чтогероиня одинока и несчастна.Актриса Элиане Жиардини родилась в Сан-Паулу 20 октября 1952года. С ранних лет она грезила о сцене. В школьные годы Элиане оттачивала актерскийталант в любительских спектаклях. Получив аттестат, Жиардини поступила втеатральный вуз, который окончила с отличием.В стенах альма-матер Элиане нашла вторую половинку. Звездасериала "Клон" вышла замуж за однокурсника Пауло Бетти. Артисткародила избраннику двоих дочерей – Джулиану и Мариану. Став мамой, Жиардини приостановила карьеру исосредоточилась на семье.Пока Элиане Жиардини растила детей и создавала уют в доме,ее муж двигался по карьерной лестнице. Снявшись в нескольких телевизионных хитах, Пауло Бетти стал настоящей звездой. Позднее, когда 40-летняя Элиане решилавернуться на экраны, известность супруга стала для нее помехой. Режиссерыотказывались воспринимать ее как творческую единицу.Ради карьеры Элиане Жиардини пришлось пойти на жертвы –актриса развелась с мужем, с которым прожила 20 лет, и сосредоточилась наактерстве. Вскоре знаменитости улыбнулась удача – она получила роль в сериале "Родитьсязаново". Проект выстрелил, сделав Жиардини очень популярной. На волнеуспеха актриса снялась в десятке теленовелл, среди которых был и"Клон".Элиане Жиардини 68 лет, между тем на пенсию она пока несобирается. Артистка и сегодня востребована у режиссеров и продюсеров. 6 июня2021 года звезда сериала "Клон" стала бабушкой. 41-летняя дочь артисткиМариана родила сына, которого назвали Хоаким.Напомним, в 2019-м семья звезды сериала "Клон"пережила трагедию. У Элиане Жиардини умер маленький внук Антониу – первый ребенокМарианы. У мальчика, который родился в 2017 году, был диагностирован раккрови. Артистка и ее бывший муж Пауло Бетти сделали все возможное, чтобы спастималыша. К сожалению, болезнь не пощадила ребенка, который немного не дожил довторого дня рождения.