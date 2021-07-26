Сообщение о возгорании поступило сегодня в 01-21 из поселка Никлогоры, ул. Рассвет, д. 22, 23.
Сообщение о возгорании поступило сегодня в 01-21 из поселка Никлогоры, ул. Рассвет, д. 22, 23.
На момент прибытия подразделений дома горели по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 126 кв. м. На пожаре пострадал мужчина 1984 года рождения. К сожалению на пожаре обнаружен погибший, личность устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС.
К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
Фотоматериалы с места происшествия.