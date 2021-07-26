Сообщение о возгорании поступило сегодня в 01-21 из поселка Никлогоры, ул. Рассвет, д. 22, 23.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 01-21 из поселка Никлогоры, ул. Рассвет, д. 22, 23.На момент прибытия подразделений дома горели по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 126 кв. м. На пожаре пострадал мужчина 1984 года рождения. К сожалению на пожаре обнаружен погибший, личность устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фотоматериалы с места происшествия.