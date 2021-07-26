Представители Белого дома и росгвардейцы выдавали предупреждения персоналу заведений и составляли протоколы.

В ночь с 24 на 25 июля в пяти владимирских барах и клубах прошли антиковидные рейды. Речь идёт о следующих заведениях: «Чито-Грито», «Пшеничный кот», «ZZED», «Хинкальный дом» и «Пятница».Проверяющих интересовала рассадка и заполняемость кафе, хотя по словам рестораторов, Роспотребнадзор требует от них только соблюдения полутораметровой дистанции между столами. Кроме того, чиновники просили предоставить журнал вакцинации сотрудников, форма которого и необходимость заполнения не отражены в нормативных актах.Представители власти и росгвардейцы выдавали предупреждения персоналу заведений и составляли протоколы.По словам предпринимателей, опять образовалась брешь межу «можно» и «нельзя».«Сотрудники департамента просили выключить музыку. Видимо, они посчитали фон за развлекательную программу», - говорят владельцы заведений.По словам рестораторов, межведомственная группа требовала не обслуживать клиентов, которые передвигаются по заведению без масок, а выдворять их на улицу.Бизнесмены заявляют, что готовы соблюдать предписанные меры предосторожности, но часть требований, с которыми они столкнулись в выходные, являются невыполнимыми.«Невозможно каждого посетителя провожать в туалет и следить за тем, надел ли он маску», - возмущаются они.Между тем, Ассоциация рестораторов вновь планирует обратиться к Владимиру Сипягину с просьбой разъяснить происходящее.Напомним, чтоДобавим, что сдвигая сроки введения QR-кодов, власти о неукоснительном соблюдении требований Роспотребнадзора.