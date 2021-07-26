С понедельника, 26 июля, в соответствии с решением комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира, возобновляет работу автобусный маршрут № 22 «Спасское - гипермаркет «Глобус». Обслуживать маршрут автобусами большого и особо большого класса будет ООО «ТП Владимир».

С понедельника, 26 июля, в соответствии с решением комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира, возобновляет работу автобусный маршрут № 22 «Спасское - гипермаркет «Глобус». Обслуживать маршрут автобусами большого и особо большого класса будет ООО «ТП Владимир».Также с 26 июля указанный перевозчик начинает обслуживание автобусного маршрута № 22С «Мосино - площадь Победы».