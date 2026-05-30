Сегодня в Суздале проходит форум «Есть результат!», на котором подводят итоги реализации Народной программы «Единой России» и обсуждают предложения для новой программы до 2031 года. Работают
<a href="https://33live.ru/novosti/30-05-2026-v-suzdale-v-ramkax-foruma-edinoj-rossii-obsuzhdayut-plany-po-blagoustrojstvu-i-razvitiyu-territorij-v-regione.html" target="_blank">В Суздале в рамках форума «Единой России» обсуждают планы по благоустройству и развитию территорий в регионе</a> - Сегодня в Суздале проходит форум «Есть результат!», на котором подводят итоги реализации Народной программы «Единой России» и обсуждают предложения для новой программы до 2031 года. Работают
[url=https://33live.ru/novosti/30-05-2026-v-suzdale-v-ramkax-foruma-edinoj-rossii-obsuzhdayut-plany-po-blagoustrojstvu-i-razvitiyu-territorij-v-regione.html]В Суздале в рамках форума «Единой России» обсуждают планы по благоустройству и развитию территорий в регионе[/url] - Сегодня в Суздале проходит форум «Есть результат!», на котором подводят итоги реализации Народной программы «Единой России» и обсуждают предложения для новой программы до 2031 года. Работают