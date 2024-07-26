Ее мечта - выздороветь: Милане Амняковой из Ковровского района требуется помощь Героиня нашего...

"Ее мечта - выздороветь": Милане Амняковой из Ковровского района требуется помощьГероиня нашего следующего сюжета - Милана Амнякова из поселка Малыгино Ковровского района. Она мечтает стать мультипликатором, но сейчас ее главное желание - выздороветь. У девочки правосторонний грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Ребенок нуждается в срочной операции. Дать Милане шанс на здоровую жизнь можете именно вы.- Шшшш.. за счет такого дыхания она должна расширить расстояние между ребер...Такую гимнастику Милана делает каждый день. В 7 лет у нее заметили перекос в плечах и диагностировали сколиоз 2 степени. По мере взросления, искривление позвоночника усилилось. В 11 лет Милана резко выросла на 10 сантиметров - и на спине справа появился горб, деформировалась грудная клетка. Девочку отправили на лечение в Областной центр спецмедпомощи.Маргарита Амнякова, мама Миланы:- Чтобы остановить прогрессию, нам назначили одеть корсет Шено. За 2 года в корсете, она выросла еще на 12 сантиметров, и сколиоз еще спрогрессировал. Корсет держал прогрессию, но не удержал, и сейчас у нее 4 степень сколиоза.Сейчас девочка не может долго стоять и ходить, страдает от спинных болей и онемения ног. Потому Милана большую часть дня проводит сидя. С маркером в руках - она очень любит рисовать, придумывая своих персонажей.Но сейчас главная мечта - вылечиться и вернуться к полноценной жизни. Чтобы остановить деформацию позвоночника, девочке необходима операция. Динамическая титановая конструкция способна остановить прогрессию и скорректировать угол искривления.Маргарита Амнякова, мама Миланы:- Самое сильное искривление в грудном отделе позвоночника 65 градусов. Эта модель нужна для операции. Врачи по ней ориентируются, как винты вкручивать.Стоимость лечения - 2 104 570 рублей. Помочь Милане можете и вы, зрители телеканала "Россия". Отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "Дети" и любую сумму. Например, "ДЕТИ-100". Эта сумма спишется с вашего мобильного счета.Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на сайте Русфонда. Поможем Милане вместе.Полина Лаптева, Александр Чунаев. «Вести Владимир».