Еще одна трагедия на воде: в Собинском районе утонул мужчина 25 июля 2024 года в Собинском...

"Еще одна трагедия на воде": в Собинском районе утонул мужчина25 июля 2024 года в Собинском районе, у населённого пункта Бабаево, в пруду, не предназначенном для купания, утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Тело погибшего мужчины было извлечено муниципальными спасателями.Личность погибшего и обстоятельства трагедии устанавливаются.Напомним, что всего с начала купального сезона на водоёмах Владимирской области погибли уже 32 человека, в том числе 2 ребёнка.Фото: МЧС по Владимирской области