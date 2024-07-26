Начинается последний месяц лета. Проведите его ярко и вкусно. Наши рекомендации помогут вам в этом.

Начинается последний месяц лета. Проведите его ярко и вкусно. Наши рекомендации помогут вам в этом.АКЦИЯ"Женский форум"Организаторами акции стали финалист "Битвыэкстрасенсов" Даная Марковская, психолог Анастасия Касьяненко и один из ведущихпсихологов канала ТНТ Светлана Прель. Мероприятиепройдет в форме семинара и будет ориентировано на тех женщин, которыеинтересуются психологией, хотят научиться легко общаться, заводить новыезнакомства и выступать перед аудиторией.Организаторы обещают поделиться не просто теорией, а дать участницампрактические навыки, которые им помогут в различных ситуациях. Средизвездных гостей форума заявлены Ирина Ортман,Алексей Елистратов, Артур Бэст, Дмитрий Нестеров и Иса Багиров. Всех участницждут оригинальные подарки.2 августа.ЛЕКЦИЯ"Дело техники: солнечная энергетика"Откуда берет начало возобновляемая энергетика и какое место среди них занимает солнечная? Какие открытия ученых позволили создать коммерческие солнечные батареи и какую роль в них сыграли наши соотечественники? Станут ли солнечные батареи обыденностью даже в северных городах и сколько нужно солнечных панелей для питания новостройки в Москве? Об этом и не только поговорим с Майей Коршуновой, кандидатом физико-математических наук, научным сотрудником Объединенного института высоких температур РАН, старшим научным сотрудником отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея, и Данилой Сараниным, кандидатом технических наук, заведующим лабораторией перспективной солнечной энергетики Университета МИСИС. Научно – просветительский проект"Большая аудитория" проходит до конца 2024 года в рамках "Популяризации науки и технологий". Он реализуется при поддержке гранта Минобрнауки России и направлен на развитие научно-просветительской деятельности.30 июля, медиацентр "Точка рождения инноваци" Университета МИСИС.РЕЛИЗ"Песни про любовь"Премьера композиции лидера группы "Рондо" Александра Иванова на стихи Михаила Гуцериева состоялась еще весной в рамках премии "Шансон года 2024" на сцене концертной площадки "LIVE Арена". Теперь поклонники "рондовских" рок-баллад смогут всесторонне оценить всю образность, заложенную создателем видео режиссером Рустамом Романовым. Для съемок клипа была выбрана усадьба XVIII-XIX века в заповеднике Романцевские горы Тульской области. В свете заката старинное имение выглядело завораживающе, создавался эффект полного погружения в прошлое.Уже на всех стриминговых платформах и музыкальных телеканалах."Телефонный звонок"Наталья Гордиенко презентовала песню "Телефонный звонок". Авторами произведения стали поэт Михаил Гуцериев и композитор Максим Фадеев. Союз двух именитых мастеров приносит неизменный успех большинству артистов. А нежный тембр певицы делает ближе и понятней историю девушки, которая влюблена и ждет звонка близкого человека. Ритмический рисунок песни танцевальный, и сама Наталья считает, что летом музыка с утра до вечера пульсирует в теле. Почему бы не потанцевать? Но в стихах к песне заложен глубокий смысл: здесь и радость любви, и связанные с ней переживания.Уже на всех цифровых платформах.ФЕСТИВАЛЬ"Театральный бульвар"Департамент культуры Москвы проводит масштабный фестиваль. Все сцены расположены прямо на бульварах столицы и имеют свою жанровую специфику. Тверской бульвар посвящен оперетте, Пушкинская площадь музыкальному театру, на Страстном бульваре можно погрузиться в иммерсивный и визуальный театр, на Цветном проходят цирковые представления, сцену на Чистопрудном занимает экспериментальный театр, площадка на Сретенском посвящена сценическому оформлению и костюму, основная театральная сцена располагается в Амфитеатре на Покровском бульваре. В будние дни проходят открытые репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории, в выходные — спектакли.До 11 августа.Фестиваль научного кино ФАНК.Откроет российскую программу показ ленты “Колбаса Митрофана Аксенова” обладателя премий "Ника, Золотой Орел и Серебряный лев Венецианского кинофестиваля Алексея Федорченко. В центре сюжета — случайная находка книги некого Митрофана Аксенова. Оказывается, что его идеи о пространстве и времени на 10 лет предвосхитили теорию относительности Эйнштейна. Самые яркие научные фильмы можно будет посмотреть в Киноцентре “Октябрь” (здесь пройдут показы иностранных лент), а также в Павильоне “АТОМ” на ВДНХ и в культурном центре “Зотов” (здесь покажут фильмы российской программы). Всего в программе этого года 14 полнометражных фильмов и 7 короткометражных. Впервые в истории фестиваля фильмы-участники станут претендентами на приз жюри и звание победителя.2-11 августаФИЛЬМ"Выпусти меня"Главные роли в атмосферном проекте кинокомпании "Фреш-Фильм" о сверхъественных событиях, которые происходят с семьей во время похода, исполнили Владимир Веревочкин, Павел и Леонид Басовы. Режиссер фильма Михаил Константинов. Дистрибьютор – кинопрокатная компания "Наше кино".С 1 августа.СКОРО"Горький+"За четыре фестивальных дня состоится более 70 мероприятий: концерты и спектакли, перформансы и цирковое шоу, выставка, лекция и кинопоказы.Фестиваль "Горький +" ставит своей задачей выявлять и поддерживать значимое в современной культуре, сохранять литературное наследие Максима Горького и знакомить с ним как можно более широкий круг зрителей. Арт-директор фестиваля – Народный артист России Евгений Миронов.С 8 по 11 августа.Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+)