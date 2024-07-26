Продукты со сверхспособностями?: владимирцам объяснили, что такое суперфуды, и как они влияют на...

"Продукты со сверхспособностями?: владимирцам объяснили, что такое суперфуды, и как они влияют на здоровье человекаПонятие «суперфуд» может быть не совсем привычным для русского человека, но оно существует уже более ста лет. В Оксфордский словарь слово «superfood» было добавлено в 1915 году. Оно обозначает продукт или вид пищи, который некоторые люди считают чрезвычайно полезным для здоровья и профилактики заболеваний.В проекте Роспотребнадзора "Здоровое питание" объяснили, как суперфуды влияют на здоровье человека.В основном к суперфудам относят экзотические продукты, такие как ягоды годжи и асаи, крупа киноа, водоросли спирулина и хлорелла, семена чиа. Цены на них высокие, а мошенники продают подделки...Но в России есть много полезных альтернатив экзотическим продуктам. Например, облепиха, шиповник, черника, голубика, ежевика, кизил, смородина и клюква богаты антиоксидантами, витаминами и микроэлементами.Семена льна — это аналог семян чиа. Они содержат больше омега-3 и омега-6 жирных кислот и клетчатки, которые полезны для пищеварения.Кроме того, семена льна богаты витаминами группы В, а также витаминами А, С, Е и РР, различными минералами (фосфор, калий, цинк, кальций, железо, селен) и фитостеринами — растительными аналогами половых гормонов человека.Употребление льняных семян полезно не только для здоровья, но и для красоты: они способствуют укреплению волос, ногтей и кожи, а также могут оказывать омолаживающее действие.Гречка — самая популярная крупа в России — тоже может считаться суперфудом. Она содержит множество полезных микроэлементов: марганец, молибден, кобальт, никель, титан, селен, йод, кремний и сера. Кроме того, гречка богата различными витаминами: A, D, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолиевая кислота), P (рутин) и PP (никотиновая кислота). Кроме того, гречневая крупа является источником незаменимых аминокислот, которые наш организм не способен синтезировать самостоятельно.Заменой водорослей (спирулины и хлореллы) могут стать шпинат, брокколи и петрушка. В этой зелени много витаминов, особенно А и К.Чайный гриб и берёзовый сок — русские напитки, которые также можно отнести к суперфудам.Берёзовый сок помогает организму избавиться от токсинов, снимает отёчность, укрепляет иммунитет, а также придаёт бодрость и энергию на весь день. Чайный гриб (или комбуча) является пробиотиком и антиоксидантом, он способствует расщеплению и усвоению пищи.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky