Правоохранители помогли женщине, которая обитала в аварийном МКД по улице Никитской во Владимире, получить новое благоустроенное жильё.

Правоохранители помогли женщине, которая обитала в аварийном МКД по улице Никитской во Владимире, получить новое благоустроенное жильё. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Дом признали аварийным ещё в 2014 году. Когда жильцов расселяли, гражданке поступило предложение от горадминистрации о денежной компенсации. Однако дама отказалась и пожелала получить новую крышу над головой.«При расселении аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы жильцы имеют право выбора между получением указанной выплаты и предоставлением другого жилого помещения», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Через суд прокурор добился, чтобы гражданке дали благоустроенное жилое помещение.