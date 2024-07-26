Проведать детей, отдыхающих в лагере, познакомиться с начинающими фермерами, посмотреть на работу волонтерского центра и оценить ремонтные работы во дворах – с рабочим визитом спикер

Проведать детей, отдыхающих в лагере, познакомиться с начинающими фермерами, посмотреть на работу волонтерского центра и оценить ремонтные работы во дворах – с рабочим визитом спикер Заксобрания Ольга Хохлова посетила Кольчугинский район. Первая точка – детский оздоровительный лагерь «Дубки». Сейчас там отдыхают 160 детей. За весь сезон планируют принять более 400. К слову, лагерь работает ещё