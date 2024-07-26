Ранее судимый 32-летний житель Собинки лишится свободы на 1,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Все из-за бензопилы, которую он взял у товарища, но вместо того, чтобы вернуть, продал. В

Ранее судимый 32-летний житель Собинки лишится свободы на 1,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Все из-за бензопилы, которую он взял у товарища, но вместо того, чтобы вернуть, продал. В прокуратуре рассказали, что мужчина одолжил бензопилу марки «STIHL» 23 января 2023 года. Обещал вернуть в течение недели. Однако уже спустя три дня пилу продал,