В Суздальском районе спасатели МЧС тушили крупный пожар, площадью 150 квадратных метров Сегодня...

В Суздальском районе спасатели МЧС тушили крупный пожар, площадью 150 квадратных метровСегодня (26 июля 2024 года) около 12 дня в Суздальском районе в селе Брутово, на улице Молодежной произошел пожар в жилом доме. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 150 квадратных метров.По информации спасателей, погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники 17 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky