Солнце снова стало источником серии вспышек, отбросивших заряженные частицы в направлении Земли. Эти частицы достигнут нашей планеты этой ночью, с 26 на 27 июля. Ученые прогнозируют, что ..

Солнце снова стало источником серии вспышек, отбросивших заряженные частицы в направлении Земли. Эти частицы достигнут нашей планеты этой ночью, с 26 на 27 июля.Ученые прогнозируют, что возмущения в магнитосфере Земли могут достигнуть 5 баллов с пятницы на субботу.В этот период людям, страдающим от метеочувствительности или имеющим хронические заболевания, может быть тяжело. Врачи рекомендуют не убирать лекарства далеко и держать их под рукой. Физическую и нервную нагрузку следует ограничить по возможности.