Пока щенята еще маленькие, им предстоит обучение. Молодые немецкие овчарки сменят уставших служебных собак, которым пора на пенсию. Как сообщили в правительстве области, щенков доставили в

Пока щенята еще маленькие, им предстоит обучение. Молодые немецкие овчарки сменят уставших служебных собак, которым пора на пенсию. Как сообщили в правительстве области, щенков доставили в УФСИН из частного питомника в Суздале. Собакам предстоит пройти полную подготовку и получить специализацию. Направление службы зависит от поведение щенка в детстве. Если пес очень активный и любознательный, он