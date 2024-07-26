В блоге Анны Хилькевич появилось сообщение о родах.

В блоге Анны Хилькевич появилось сообщение о родах.Анна Хилькевич всегда мечтала о большой семье, и ее мечта исполнилась. В 2015 году актриса родила от супруга, бизнесмена Артура Волкова, дочь Арианну. Спустя почти три года на свет появилась вторая наследница – Анна-Мария. А в этом году, в апреле, звезда сериала "Универ" сообщила о третьей беременности. Чуть позже общественность узнала, что семья снова ждет девочку.В связи с этим в последнее время Хилькевич публикует в Сети множество контента, связанного с ее интересным положением. Например, недавно Анна опубликовала видео, на котором запечатлен ее округлившийся живот крупным планов. При внимательном просмотре можно заметить, как малыш внутри пинается.По словам Хилькевич, ребенок должен появиться на свет осенью, хотя она хотела бы родить пораньше – летом. "Я очень жду знакомство с малышкой", – написала актриса в своем телеграм-канале. Она написала о преждевременных родах, подчеркнув, что это "такое себе удовольствие". Поэтому мысль о возможном появлении на свет малыша раньше срока кажется ей плохой.Кстати, в этом году Анне Хилькевич исполнится 38 лет. Актриса признавалась, что беременность в этом возрасте – "то еще приключение".