Президент Эстонии рассказала, при каких условиях Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз.

Президент Эстонии рассказала, при каких условиях Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз.В начале недели в Киеве стартовала "Крымская платформа" – международный форум, где президент Владимир Зеленский планировал с главами иностранных государств обсудить перспективы "возвращения" Крыма. Меж тем, лидеру Незалежной общаться пришлось с политиками рангом ниже – на антироссийскую конференцию приехали в основном министры и послы.Среди небольшого числа глав государств, оказавших Зеленскому честь, была президент Эстонии. По итогам форума Керсти Кальюлайд дала интервью довольно жесткого содержания украинскому изданию "Европейская правда". Эстонский лидер заявила о невозможности вступления Украины в НАТО. Она также отмерила срок, когда Незалежная будет готова стать частью Евросоюза.Кальюлайд подчеркнула, что Украина не сможет вступить в северо-атлантический блок, пока не решит свои территориальные проблемы. Напомним, российские власти неоднократно обращали внимание, что Незалежная не выполняет Минские соглашения, которые призваны урегулировать конфликтную ситуацию на Донбассе.Кроме невозможности Украины вступить в НАТО, по мнению эстонского президента, эта страна на сегодняшний день не готова стать даже членом Евросоюза. Она отметила, что Незалежная, Грузия и Молдавия до сих пор не выполнили ряд важных условий, необходимых для вступления в ЕС. Политик считает, что либо нужно создавать для этих государств отдельный союз, либо подождать еще, как минимум, 20 лет.