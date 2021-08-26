Екатерина Васильева известна ролями в сериалах Королева Марго, Берега моей мечты, а также работой в фильмах Чародеи, Обыкновенное чудо и Экипаж.

Екатерина Васильева известна ролями в сериалах "Королева Марго", "Берега моей мечты", а также работой в фильмах "Чародеи", "Обыкновенное чудо" и "Экипаж".76-летняя актриса Екатерина Васильева стала монахиней. Звезда экрана приняла постриг. Новостями о знаменитости поделилась артистка Мария Шукшина.В личном телеграм-канале Шукшина искренне поздравила Васильеву с особым для верующего человека событием и коллеги по цеху в облачении монахини. Мариясообщила также, что наследник 76-летней актрисы, Василий, является священником. Он служитв храме, что расположен в Нововаганьковском переулке в Москве.Екатерина Васильева ушла из актерства еще в начале 90-х.Тогда знаменитость стала послушницей в одном из провинциальных монастырей.В 1996 году артистка вернулась к работе, но идею посвятить себя Богу неоставила.Екатерина Васильева дала три обета перед постригом: целомудрия,нестяжания и послушания. Актриса теперь не может вступать даже в законный браки обладать имуществом, за исключением личных вещей. Кроме того, принимая постриг Васильева полностью отдала свою волюЦеркви и с этих пор будет во всем слушаться вышестоящих по иерархии священнослужителей.