Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице делается все, чтобы новейшие лечебные препараты были доступны для всех нуждающихся горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице делается все, чтобы новейшие лечебные препараты были доступны для всех нуждающихся горожан.По словам Сергея Собянина, в Москве продолжается реализация программ повешения качества медицинской помощи. Одной из важнейших программ градоначальник считает онкологическую. Всего за несколько лет был внедрен новый московский стандарт онкологической помощи, обеспечена преемственность ведения пациента на всех этапах – от постановки диагноза до лечения и реабилитации.Кроме того, в медучреждениях закуплено современное оборудование. Также продолжается строительство и реконструкция стационаров и центров амбулаторной помощи. Лекарственное обеспечение тоже является одним из главных вопросов. С 2019 года почти 55 тысяч москвичей с онкологией получили более 800 тысяч упаковок препаратов таргетной, иммунной и гормональной терапии.Собянин рассказал, что с 2022-го современные препараты будут получать пациенты с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Будет охвачено 90% онкологических заболеваний, при возникновении которых необходима лекарственная терапия."Часто говорят, что здоровье не купишь. Но лекарственная терапия рака – это тот случай, когда дополнительные деньги в прямом смысле спасают жизни людей. Поэтому в 2022 году мы еще раз увеличим расходы на закупку современных лекарств и обеспечим ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака", – сказал мэр Москвы.Собянин также сообщил, что продолжается работа над инструментами, которые помогут улучшить процесс оказания медпомощи пациентам с онкологией. Например, сейчас столичные власти вместе с экспертами-онкологами создают механизм оценки новых противоопухолевых препаратов.