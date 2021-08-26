Сточные воды попали в ручей.

Владимирская природоохранная прокуратура, департамент природопользования и Дирекция ООПТ выявили факт загрязнения водоёма. Виновником сброса сточных вод в родник стал «Владимирводоканал».Установлено, что у МУПа имеется резервуар чистой воды, расположенный на Верхней Дуброве. В нём хранится питьевая вода для подачи потребителю.«Предприятие ежегодно занимается промывкой и хлорированием ёмкости. Стоки должны сбрасываться в специальный колодец с последующей откачкой. Однако на момент проверки зафиксирована разгерметизация канализационного трубопровода. Отходы попали в систему ливневой канализации аварийного сброса и были слиты в ручей в районе памятника природы «Родник «Казанский». Из-за высокого содержания железа вода имела ярко-оранжевый окрас», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.По факту выявленных нарушений заведено административное дело. Директору Водоканала внесли представление. После вмешательства прокуратуры сброс был прекращён.