"Пряслиных" Архдрама покажет во время своих первых московских гастролей - с 26 по 31 августа в Театре Вахтангова. Что еще в афише? Рассказывает директор архангельского театра Сергей Самодов.

Архангельский театр драмы им. Ломоносова в Москве ждали давно - еще с пандемических времен, когда он неожиданно для критиков и зрителей стал один за одним выпускать совсем не провинциальные по мысли и мастерству спектакли. Чего стоит только "Гамлет" в постановке главного режиссера Андрея Тимошенко - спектакль играется в воде. Если удачи театра перевести на сухие цифры, то в городе на 350 тысяч человек продается более 130 тысяч билетов за один сезон. Еще из театральной арифметики - когда в марте 2020 года все сцены в стране закрыли на карантин, в Архангельске одними из первых додумались играть спектакли онлайн. Премьеру по роману Федора Абрамова "Пряслины. Две зимы и три лета" тогда посмотрело более 70 тысяч зрителей.На вашей странице в соцсетях уже долгое время висит фраза: "В каждом театре должен быть свой Карабас-Барабас". Что вы имеете в виду - расшифруете?Сергей Самодов: Если объективно прочитать "Золотой ключик", то Карабас-Барабас - это человек, создавший успешный театр, и человек, который заботится о том, чтобы у театра были аншлаги. К тому же я похож на Карабаса-Барабаса, такой же лысый и с бородой (смеется), и совсем не мягким характером. Но на самом деле эта фраза - проявление самоиронии, не более.Ирония иронией, а на то, чтобы построить аншлаговый театр, который зовут на большие гастроли в Москву, у вас ушло меньше десяти лет. Эти усилия оправданны?Сергей Самодов: Конечно. Если мы заглянем в Древнюю Грецию, то окажется, что людей, которые не ходили голосовать и не ходили в театр, называли словом "идиотос". То есть ходить в театр было гражданской обязанностью. Философия, конечно, но для меня это база, от которой я отталкивался. Мы хотим, чтобы вокруг нас формировалось общество глубокомысленных людей, в каком-то смысле даже пассионарных.А о чем театру важно говорить со зрителем в турбулентные времена?Сергей Самодов: Легких времен не бывает, как и легких разговоров со зрителем. Но в любое время репертуар должен быть жизнеутверждающим. Я не понимаю создателей мрачных апокалиптических постановок. Человек из театра должен всегда выходить с надеждой. Когда нам разрешили работать на зрителей после пандемии, мы поставили "Собаку на Сене" по Лопе де Вега, хотя до того открывали сезоны "Гамлетом", "Доктором Живаго". Коллеги удивлялись: не серьезный спектакль, какой-то "испанский стыд", зачем вам это? Но мы понимали: людей нужно заново учить улыбаться. Спектакль идет до сих пор.Среди интригующих названий в вашей московской афише - "Доктор Живаго"...Сергей Самодов: Постановка по Пастернаку появилась у нас осенью 2021 года, но исторический контекст придает спектаклю все новые звучания. В финале Живаго говорит: "Боже, храни страну нашу, Россию". Постановщики точно попали во Время, максимально сохранив сюжет, язык и главную мысль романа - смерти нет, если человек создает и утверждает жизнь.И в случае с "Василием Теркиным", который идет у нас уже десятый сезон, время поменяло зрительский ракурс. Мы говорим о том, что геройство, подвиг часто ходят по грани жизни и смерти. Часть "Теркин на том свете", которую не ставят в театрах, у нас стоит на своем месте. Это непривычный для многих "Теркин". Недавно мы закрывали им первый Всероссийский фестиваль "Вахтангов. Путь домой" - теперь сыграем на Новой сцене Театра Вахтангова четыре раза.Спектакль, который точно от вас ждали, - "Пряслины. Две зимы и три лета" по роману Федора Абрамова. Многие помнят версию Льва Додина в МДТ, но когда это было - а каким зрители увидят вашего Абрамова сегодня?Сергей Самодов: Задумывая в 2019 году этот спектакль, мы хотели заново открыть Федора Абрамова России. Тут же появилось много людей, которые "знали", как правильно нужно ставить роман о Пряслиных. Это неизбежно, когда ты берешься за местный материал. Мы, разумеется, ко всем прислушались, но постановщиков пригласили из других городов - хотелось, чтобы слова "Пинега" и "Веркола" никаких ассоциаций и эмоций у авторов не вызывали. На мой взгляд, режиссер Владимир Хрущев и его команда смогли увидеть в Абрамове то, что делает его знакомым и понятным для всех. Это очень тонкая, лирическая работа...Спектакль напевный, актеры, разумеется, у нас не окают, но тон задает настоящая сказительница, которая знает, как на самом деле говорили на родине Абрамова в прежние годы. Не буду выдавать других секретов, скажу лишь, что и "Пряслины" - это про нас сегодняшних. Про то, как оставаться людьми в непростые времена. Приходите, поговорим об этом.