Олег Газманов – один из главных патриотов на нашей сцене. За это он попадает под санкции разных стран и под огонь критики от врагов, но от своих убеждений, как настоящий мужчина, не отказывается. В чем заверил корреспондента Дни.ру за кулисами музыкального конкурса Новая волна в Сочи, который проводится при поддержке Аэрофлота.

Олег Газманов – один из главных патриотов на нашей сцене. За это он попадает под санкции разных стран и под огонь критики от врагов, но от своих убеждений, как настоящий мужчина, не отказывается. В чем заверил корреспондента "Дни.ру" за кулисами музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи, который проводится при поддержке "Аэрофлота".После событий февраля 2022 года некоторые актеры уехали из страны. Так, например, Рената Литвинова живет теперь в Париже, Чулпан Хаматова – в Латвии, Ингеборга Дапкунайте – в Брюсселе, Алла Пугачева – в Израиле. Хотя найти себя на чужбине удалось не всем.Олег Газманов заверил, что не общается ни с кем из тех, кто покинул и предал свое Отечество. "Если они находятся по другую сторону баррикад, то это враги, а не коллеги, – категорично заявил артист. – Пора называть вещи своими именами. Если кто-то запутался, то пусть распутывается быстрее"."Если ты уехал за границу, то хотя бы не надо тогда лить грязь на свою страну, – справедливо полагает музыкант. – Это враги, я их по другому не могу назвать".При этом Газманов уверяет, что никто из его окружения и друзей из страны не уехал, напротив, все поддерживают державу. "Нет таких, у кого настолько изменилось сознание, чтобы я стал считать их врагами", – пояснил музыкант.А действия и слова той же Лаймы Вайкуле, которая собирает деньги для ВСУ и с гордостью рассказывает про служившего у Гитлера дядю-фашиста, Олег Газманов и вовсе не хочет обсуждать. "Хватит этих людей пиарить!" – мудро заметил он.