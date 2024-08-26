Анна Хилькевич рассказала о несчастном случае в соцсетях.

Анна Хилькевич рассказала о несчастном случае в соцсетях.Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич находится на девятом месяце беременности. Однако, несмотря на это, она ведет достаточно активный образ жизни и делится своим времяпрепровождением в Сети. Недавно с ней произошел несчастный случай, после которого глубоко беременная актриса едва не лишилась ребенка.Дело в том, что накануне она спускалась с лестницы на улице, споткнулась и полетела вниз. При этом артистка утверждает, что могла удариться животом. Но опытная мама сумела сгруппироваться в полете и приземлилась уже на спину. Таким образом, по словам Ани, она буквально спасла ребенка.Хилькевич уже дважды мама, а в скором времени на свет появится ее третья малышка. Сейчас они с мужем Артуром Мартиросяном воспитывают двух дочерей – старшую Арианну и младшую Анну-Марию, которую в семье все называют просто Машенькой. Двойное имя девочка получила совсем недавно. Анна сменила дочери имя, и поскольку захотела, чтобы всех в их семействе звали на букву "а".Кроме того, звезда пояснила, что Маша и сама хотела новое имя. А еще актриса считает, что ее дочь очень творческая личность и, в случае выбора профессии актрисы или певицы, сможет похвастаться красивым творческим псевдонимом.Стоит отметить, что Хилькевич не ожидала, что станет многодетной мамой, но не скрывает, что все еще мечтает о сыне.