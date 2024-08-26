В регионе до начала следующего месяца сохранится аномальная жара.

Синоптики рассказали, какая погода будет во Владимире в первый учебный день. Торжественные линейки и праздничные мероприятия в школах и университетах пройдут 2 сентября, так как 1-е число — это воскресенье.Аномальная августовская жара сохранится вплоть до начала следующей месяца. В последние выходные лета, 31 августа и 1 сентября, ожидается от +26 до +30 градусов.В понедельник, 2 сентября, во Владимире не будет дождя. Утром температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, днем — до +25 градусов. Вечером похолодает до +14.Позднее мы опубликуем подробный прогноз на сентябрь-2024.